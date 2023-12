The Outlast Trials is sinds mei dit jaar verkrijgbaar voor de pc via early access en vooraf kondigde de ontwikkelaar aan dat we The Game Awards in de gaten moesten houden. Niet zonder reden, want vannacht heeft Red Barrels de releasedatum van de game aangekondigd.

De titel zal op 5 maart 2024 verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game zal voor een mid-price van rond de 40 euro in de winkels liggen. Ook zal er een Deluxe Edition uitkomen, die voor een tientje meer verkrijgbaar is. Deze editie bevat het ‘Reagent Starter Pack’.