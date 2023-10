Het is in Los Santos al even een wat meer mysterieus gebeuren dan voorheen, wat natuurlijk in het teken van Halloween is. Spoken, hellehonden, zelfsturende auto’s… er gebeuren gekke dingen en die vibe zet Rockstar Games voort deze week met extra beloningen voor andere evenementen.

Daarnaast kun je ook een leuke extra krijgen in de vorm van de Blue Vintage Werewolf Mask, die je scoort door simpelweg GTA Online te spelen. Mocht je je bezighouden met Lost vs. Damned, Slashers, Alien Survivals en Acid Lab Sell Missions, dan krijg je nu dubbele GTA$ en RP.

Alle andere details van de wekelijkse update hieronder:

Driedubbele GTA$ en RP voor de Community Series

Een gratis Blue Vintage Werewolf Mask als je deze week speelt

Het Teal Vintage Zombie Mask als je uiterlijk 25 oktober de Event Cargo van een Business Battle bezorgt

Voertuigen in de showroom van Premium Deluxe Motorsport: De Lampadati Michelli GT (klassieke sportwagen), de Lampadati Furore GT (sportwagen), de Lampadati Pigalle (klassieke sportwagen), de Lampadati Felon (coupé) en de Lampadati Felon GT (coupé)

Voertuigen in de showroom van Luxury Autos: De Cinquemila (sedan) en de Komoda (sportwagen)

LS Car Meet Test Rides: De Grotti Bestia GTS (sportwagen), de Declasse Hotring Sabre (sportwagen) en de Obey 8F Drafter (sportwagen)

Te winnen in de LS Car Meet: Als je deze week twee dagen op rij in de top 5 van de LS Car Meet Series belandt, krijg je de Dinka Vindicator (motorfiets)

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Rune Zhaba (offroad)

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

HSW Premium Test Ride: De Imponte Arbiter GT (musclecar)

De HSW-tijdrit van deze week vindt plaats tussen Sandy Shores en La Puerta

GTA+-leden: Gratis Albany Brigham, Love Fist livery, Striped Suit, Skeleton Bodysuit, PRB Tee, PRB Shorts en PRB Hoodie; dubbele beloningen voor Halloween Deathmatches; 40% korting op alle Alien Weapons in de Gun Van; en meer.

Als laatste kijken we natuurlijk nog even naar de Gun Van en aanbiedingen. We hebben de verschillende voertuigen die nu met korting verkrijgbaar zijn hieronder geplaatst. Verder is het handig om te weten dat je 30% korting krijgt op de MTL Brickade 6×6 en Acid Lab Equipment Upgrades.

Buckingham Weaponized Conada (helikopter) – 20% korting

Grotti Bestia GTS (sportwagen) – 40% korting

Obey 8F Drafter (sportwagen) – 40% korting

Lampadati Michelli GT (klassieke sportwagen) – 40% korting

Lampadati Furore GT (sportwagen) – 40% korting

Lampadati Cinquemila (sedan) – 30% korting

Gun Van-aanbod en -kortingen