In de Blasphemous franchise bevinden we ons in een setting die geïnspireerd is door religieuze thema’s. Gooi daar een pixalachtige look overheen, gameplay elementen van een Soulslike en je hebt direct een interessante mix te pakken. De eerste game werd wat wisselend ontvangen en het vervolg verscheen in augustus al voor de current-gen platformen.

Spelers op de vorige generatie consoles worden gelukkig niet in de steek gelaten, want Team17 heeft aangekondigd dat de PS4 en Xbox One versies op 2 november zullen verschijnen.

Mocht je nog twijfelen over het aanschaffen van Blasphemous II, dan kan deze nieuwe trailer je wellicht over de streep trekken. Hierin worden diverse hoge scores van media getoond en dit gaat gepaard met actievolle en bloederige gameplay.