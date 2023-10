Insomniac Games heeft net Marvel’s Spider-Man 2 uitgebracht en met de afronding van dat project zullen ze de aandacht gaan verleggen naar de ontwikkeling van Marvel’s Wolverine, die in 2021 werd onthuld maar waar we eigenlijk nog maar vrij weinig van afweten.

Maar Bryan Intihar, creative director bij Insomniac Games, heeft inmiddels wel een klein weetje bevestigd. De aankomende game met de X-Man Wolverine zal namelijk in hetzelfde universum zitten als de Spider-Man-games waar de ontwikkelaar de afgelopen jaren hard aan heeft gewerkt.

Dit universum staat ook wel te boek als Earth-1048. Desondanks zitten er in Spider-Man 2 geen verwijzingen naar de Wolverine-game. Dit was een bewuste keuze, aldus Intihar. Hij wilde namelijk dat het team achter die game zich volledig kon richten op het verhaal van Spider-Man en zich niet bezighield met randzaken.

“I’m just trying to make Spider-Man and trying to get Spider-Man off the ground, while there’s another Marvel thing. I think for us it was like, ‘hey, let’s just let that team cook. Let them make the game they want to make.’ And, you know, who knows what the future holds, but right now, let’s let them do their thing. And that game’s going to be great.”