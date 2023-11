Insomniac Games bewees vorige maand nog met Spider-Man 2 dat ze over de vaardigheden beschikken om een prima Marvelgame af te leveren. De studio hoopt datzelfde trucje nog eens dunnetjes over te doen met Wolverine, al blijft die game vooralsnog in nevelen gehuld. Een releasedatum blinkt bijvoorbeeld uit door zijn afwezigheid.

Toch denken enkele fans dat er reden is om aan te nemen dat Marvel’s Wolverine volgend jaar in de winkelrekken zal belanden. Ze vonden namelijk op Artstation dit profiel van een conceptartiest die aan de game gesleuteld heeft. Hier vind je duidelijk terug dat de titel in 2024 zou moeten verschijnen. Niet meteen een garantie, maar toch…

Hoop doet leven, zegt men wel eens. En wij kunnen alvast niet wachten om met Marvel’s Wolverine aan de slag te gaan.