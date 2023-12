Insomniac Games werd onlangs gehackt en in ruil voor het niet delen van de gestolen bestanden moest er rond de 2 miljoen dollar betaald worden. Hier hebben Insomniac Games noch Sony PlayStation gehoor aan gegeven, waarna hackers de bestanden online hebben gezet.

Dat levert vooral veel informatie over toekomstplannen op, alsook informatie over verkoopcijfers en meer. Dat is nog tot daaraan toe, maar ook is er speelbare content gestolen, namelijk een pc-build van Marvel’s Wolverine. Het gaat hier om een vroege versie, die niet representatief is voor het uiteindelijke product. Desalniettemin gaat de build nu rond op het web.

Een enorme tegenslag voor de ontwikkelaar, want het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat de game al gespeeld wordt – in welke versie dan ook -, maar ook geeft de build prijs wat de ontwikkelaar met de titel van plan is. Dit terwijl we tot op heden alleen nog maar een teaser trailer hebben gezien.

Afgezien van dat het een nachtmerrie voor de ontwikkelaar is, is het ook absoluut ongewenst voor gamers die niet gespoiled willen worden. De kans dat er veel informatie volgt is namelijk aannemelijk. Het advies is dus om online alles wat met Marvel’s Wolverine te maken heeft te vermijden.

Overigens is het volstrekt onverstandig om op zoek te gaan naar deze build, want downloaders en spelers krijgen via hun internetprovider (in de VS vooralsnog) een auteursrechten claim aan hun broek. Dit wordt op X gemeld door PC_Focus_. Hieronder de claim die verstuurd wordt als Insomniac Games detecteert dat de game gedownload wordt op een bepaald IP-adres. Waarschijnlijk zit er iets van tracking in de build.

Opvallend genoeg hebben Sony en Insomniac Games nog niet gereageerd op de hack, afgezien van dat het onderzocht werd – dit was nog voordat de data gedeeld werd.