Remedy Games gebruikt voor het uitgeven van hun titels niet altijd dezelfde uitgever. Zo hebben zij samengewerkt met Microsoft en 505 Games. Alan Wake II werd door Epic Games uitgegeven en de Finse ontwikkelaar is hier vol lof over.

Communications director Thomas Puha heeft via een X-post laten weten dat Remedy Games van Epic Games totale vrijheid kreeg om de visie van Alan Wake II werkelijkheid te maken. De uitgever lag geen strobreed in de weg, maar deed er juist alles aan om de ontwikkelaar te ondersteunen.

Shoutout to @EpicPublishing. They let us make the game we wanted. Nothing but supportive. Epic’s production team especially KILLED it on Alan Wake 2. They really care. Never have I read so much good feedback from milestones and have producers play so much of the game constantly.