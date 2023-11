Het was eigenlijk de bedoeling dat Nickelodeon All-Star Brawl 2 eind deze week in de winkels zou liggen, maar de game liep tegen een kleine vertraging op. Het spel is nu voorzien van een nieuwe trailer en informatie over extra personages die na de release zullen worden aangeboden.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 zal in ieder geval vier extra personages na de release krijgen. Dit zijn: Mr. Krabs (van SpongeBob SquarePants), Zuko en Iroh (van Avatar: The Last Airbender), en Rocksteady (van Teenage Mutant Ninja Turtles). Deze kan je aanschaffen door de seizoenspas te kopen en die kost € 24,99. Je kan elk personage ook los aanschaffen en dan ben je € 6,99 per stuk kwijt. Mr. Krabs zal als eerste verschijnen en dat zal begin 2024 zijn.

De nieuwe trailer van Nickelodeon All-Star Brawl 2 focust zich op de campagne die het spel bevat. Dit is een roguelike, waarin je de strijd aangaat met ‘Plasmus’. De nieuwe video check je hieronder.