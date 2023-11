In de zomer dit jaar verscheen Immortals of Aveum en met dit complete singleplayer avontuur leek het na de release gedaan, maar niks is minder waar. Ontwikkelaar Ascendant Studios heeft namelijk een grote update en nieuwe content voor de game aangekondigd.

Het betreft hier de ‘The Echocollector’ update die op 16 november verschijnt en één van de belangrijkste nieuwe toevoegingen is een New Game+ modus. In deze modus kun je aan een nieuwe playthrough beginnen met behoud van je mogelijkheden en spells. Ook zul je jouw gear verder kunnen upgraden en gevechten zijn van een update voorzien.

Daarnaast voegt de update nieuwe lore en gameplay content toe, speciaal voor de spelers die de laatste hoofdstukken van de game hebben bereikt. Zo zullen er nieuwe Shatterfanes ontstaan met portalen, die je naar onontdekte gebieden zullen brengen, wat dus nieuwe gameplay en lore oplevert.

Verder wordt de game nog voorzien van de Grand Magnus moeilijkheidsgraad, wat een niveau hoger ligt dan de huidige hoogste moeilijkheid. Je kunt deze uitdaging direct aangaan in de New Game+ modus mocht je de game reeds uitgespeeld hebben.

Tot slot hebben we hieronder nog de belangrijkste algemene veranderingen/verbeteringen en EA laat weten dat er een gratis trial beschikbaar zal komen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Je kan in deze trial tot hoofdstuk 3 spelen en als je besluit de game aan te schaffen neem je je progressie mee.