Afgelopen zomer bracht ontwikkelaar Ascendant Studios (in partnerschap met EA) Immortals of Aveum op de markt, een FPS-game met een magisch kantje. De game verscheen op zowel pc, PS5 én de beide Xbox-consoles en over die laatste specifiek had Bret Robbins van Ascendant Studios wat te zeggen.

Tijdens een aflevering van de Xbox Expansion Pass podcast sprak hij over de uitdaging die het team moest aangaan om de game draaiende te krijgen op de Xbox Series S. Het is, logischerwijs, een minder krachtige machine dan zijn grotere broer en dat is soms best wel lastig voor ontwikkelaars. Ook voor zijn game specifiek moesten er heel wat visuele zaken ‘opgeofferd’ worden.

“The S is challenging for a developer, no question about it. You have memory constraints that are hard and you have to unfortunately strip out some detail in order to really get a good experience. It’s not a surprise, it’s a less powerful machine than the X so there’s going to be a compromise you’re making to the game to some degree – it’s inevitable.

Especially as we were finishing the game there was a lot of work to make sure that it was a good experience on the S and that it looked good. You’re just dealing with a very different beast than the PlayStation 5, the Xbox X, or a high end PC.”