Onlangs kondigde Ascendant Studios een grote update voor Immortals of Aveum aan. Deze zogeheten ‘The Echollector’ update is nu beschikbaar om kosteloos te downloaden en die komt met een aantal nieuwe features. Die hebben we eerder al uitgebreid benoemd, maar voor het gemak zetten we het nog even op een rijtje:

Endgame-content

De content-update maakt spelers klaar voor het vervolg van Jaks avontuur, waarbij hij Aveum zuivert van corrupte Shatterfanes en ervoor zorgt dat een magisch bouwwerk genaamd The Echollector geen kracht van The Path meer aftapt:

Voltooi 4 nieuwe Shatterfanes. Spelers die de eerste drie Fanes voltooien, ontgrendelen een pad naar de laatste boss fight met The Echollector.

Krijg toegang tot nieuwe uitrustingen, waaronder een Legendary Green Sigil.

Ontdek een nieuw achtergrondverhaal over The Echollector, een oud Arysteaans wezen.

New Game+

Een optie voor spelers om de game opnieuw te spelen met behoud van belangrijke unlocks:

Spelers kunnen hun epische en legendarische uitrusting upgraden naar een hoger level met de Forge in NG+.

Uitgebalanceerde vijandelijke health, schade en vaardigheden.

Jak neemt de meeste spreuken en vaardigheden mee die tijdens een eerdere game zijn vrijgespeeld.

Aanpassingen in XP en currency die spelers verdienen tijdens het spelen.

Grand Magnus Difficulty

Een nieuwe moeilijkheidsgraad die spelers de meest uitdagende versie van Immortals of Aveum tot nu toe biedt.

Om deze update wat meer in de kijker te spelen, heeft EA een nieuwe trailer uitgebracht. Die check je hieronder en mocht je de game nu niet bezitten, dan hebben we goed nieuws. Er is een gratis trial van de game beschikbaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Op pc is nu een demo beschikbaar.

Hiermee krijg je de mogelijkheid om de game een aantal uur te spelen. Mocht je nadien besluiten de titel aan te schaffen, dan kost die momenteel € 34,99 op consoles en € 29,99 op pc.