Immortals of Aveum was een prima game, zoals je in onze review hebt kunnen lezen. Toch vielen de verkopen tegen met als gevolg dat de ontwikkelaar tegen de 45% van z’n personeelsbestand heeft moeten ontslaan.

In een interview met Windows Central legt CEO Bret Robbins uit dat de game uiteindelijk op het verkeerde moment uitkwam. Zo noemt hij Baldur’s Gate 3 en Armored Core VI: Fires of Rubicon als twee grote concurrenten.

Die eerste titel werd zo’n immens succes dat het alles overschaduwde in augustus, iets waar EA en Ascendant Studios niet echt op gerekend hadden. En Armored Core VI verkocht zichzelf met ontwikkelaar FromSoftware aan het roer. Daar bovenop kwam nog de aanstaande release van Starfield op dat moment, wat ook niet hielp.

Ook zegt Robbins dat het erg moeilijk was om ‘awareness’ te creeëren voor een nieuwe IP, wat dus niet helemaal is gelukt en dat is jammer, dat ziet immers zijn effect terug in de verkopen. Om de game meer te pushen, is men nu in gesprek met zowel Microsoft als Sony om de game op Xbox Game Pass en PlayStation Plus te krijgen.

“I’ve never seen a year like this. It’s always hard to break through the noise when you’re a new IP or a studio people haven’t heard of before. Trying to create awareness for us was really, really difficult. It’s always hard for a new IP and this year made it 10 times harder.”

Het loont dus om even te wachten mocht je een aanschaf overwegen, want vroeg of laat zou de game via de abonnementen te spelen moeten zijn. Overigens kan het – als je de game reeds hebt gekocht – interessant zijn om er weer even in te duiken. Er is namelijk een vrij grote update uitgekomen met nieuwe content en een New Game+ modus, daarover lees je hier meer.