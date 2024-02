De first-person shooter Immortals of Aveum werd afgelopen jaar tijdens meerdere evenementen naar voren geschoven als dé nieuwe AAA-shooter die je moest spelen. Zoals je in onze review hebt kunnen lezen, is het een goede game, maar dat vertaalde zich niet naar goede commerciële resultaten.

Ascendant Studios CEO Bret Robbins wees de tegenvallende resultaten vooral toe aan de releaseperiode, waarin het spel moest concurreren met titels zoals Baldur’s Gate 3 en Armored Core VI. Een ex-ontwikkelaar van de studio geeft tegenover IGN aan dat dit echter niet het enige probleem was.

Volgens de ex-ontwikkelaar, die anoniem blijft, kostte Immortals of Aveum in totaal 125 miljoen dollar. 85 miljoen dollar is daadwerkelijk besteed aan de ontwikkeling van het spel, daarnaast heeft EA ook nog eens 40 miljoen dollar geïnvesteerd in de marketing.

De omvang van het project zou echter te groot zijn geweest voor een nieuwe studio. Hoewel er volgens de ex-ontwikkelaar veel talentvolle ontwikkelaars aan het project werkten, was het maken van een AAA singleplayer shooter in de huidige markt een verschrikkelijk idee, vooral omdat het een nieuwe IP betrof.

“At a high level, Immortals was massively overscoped for a studio’s debut project. The development cost was around $85 million, and I think EA kicked in $40 million for marketing and distribution. Sure, there was some serious talent on the development team, but trying to make a AAA single-player shooter in today’s market was a truly awful idea, especially since it was a new IP that was also trying to leverage Unreal Engine 5. What ended up launching was a bloated, repetitive campaign that was far too long.”