Begrijp ons niet verkeerd, Immortals of Aveum is een prima game, maar er had ergens toch wel een belletje moeten gaan rinkelen bij Ascendant Studios of EA. Als je naar de huidige Triple-A markt kijkt, is een budget van 125 miljoen dollar op zich voldoende. Maar om dat vervolgens te investeren in een lineaire singleplayer ervaring met weinig replay value, die de gemiddelde gamer in een uurtje of 12 uitspeelt die daar ook nog eens de volle mep voor betaalde… Dat de game tot op heden niet winstgevend is mag een understatement zijn.

Wat ook niet helpt is de ongelukkige timing van de release. Na uitstel kwam de titel in augustus 2023 uit met onder andere FromSoftware’s Armored Code VI als directe, grote concurrent, en 10 dagen later verscheen Starfield. Toch is Bret Robbins, CEO van Ascendant Studios, van mening dat Immortals of Aveum met de jaren steeds populairder zal worden. Dit fenomeen heeft hij namelijk eerder gezien met Dead Space, waarvoor hij creative director was. Zo zegt hij in gesprek met GamesIndustry:

“The story of Immortals isn’t written yet. I was the creative director on Dead Space, and people were discovering that for years and years. I think Immortals will be the same.”

Met andere woorden: Robbins blijft vertrouwen houden in de game. Prima, al zal EA daar geen boodschap aan hebben gezien de game niet winstgevend is en dat naar verwachting ook niet meer zal worden.