Ascendant Studios heeft aangekondigd dat het binnenkort update 1.0.6.4 zal uitbrengen voor Immortals of Aveum. Deze update zal onder andere de eerder aangekondigde AMD FSR 3-framegeneration implementeren in de console-versie.

FSR 3 is een upscaling- en framegeneratietechnologie van AMD die frame pacing zou moeten verbeteren en de frequentie van screen tearing zou moeten verminderen. Naast de toevoeging van deze technologie lijkt het erop dat de game ook 120 fps zal gaan ondersteunen.

Immortals of Aveum is nu beschikbaar voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Het spel is deze maand ook beschikbaar als onderdeel van het PlayStation Plus Essential abonnement.