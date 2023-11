Bij Santa Monica Studio houden ze wel van een geintje, dat lieten ze jaren geleden al zien toen ze een video genaamd God of War – Midgard Mishaps op YouTube plaatsten. In de video zagen we allerlei absurde bugs en glitches waarmee de ontwikkelaars werden geconfronteerd tijdens de ontwikkeling van die game. De video viel goed in de smaak bij fans, dus ja, dan doe je dat toch gewoon nog een keer.

Ter ere van het eenjarige bestaan van God of War Ragnarök brengt Santa Monica Studio nu dan ook Midgard Mishaps 2 uit. Of je net zo hard naar dit vervolg uit hebt zitten kijken als naar Ragnarök zelf kunnen we ons lastig voorstellen, maar de video staat wel weer garant voor drie en halve minuut aan komisch goud. Wat ons betreft zouden meer ontwikkelaars dit mogen doen. Naast dat het komisch is geeft het gamers ook een goede inkijk in tegen wat voor problemen je aan kan lopen tijdens de ontwikkeling van een game.