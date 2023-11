De wereld maakt zich langzaam op voor de officiële onthulling van Grand Theft Auto VI. Rockstar Games zal namelijk begin december de eerste trailer met ons gaan delen en dat betekent dat de ontwikkelaar en uitgever Take-Two Interactive weer flink wat centen gaan verdienen. Het vorige deel is immers meer dan 190 miljoen keer verkocht.

Daar staat echter wel tegenover dat Rockstar Games behoorlijk wat tijd en middelen heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI en daarbij zijn de verwachtingen hoger dan ooit. Take-Two CEO Strauss Zelnick heeft daarom tijdens het laatste gesprek met investeerders gezegd dat de prijzen van videogames “heel laag zijn voor wat zij bieden.”

De topman kijkt bij deze uitspraak vooral naar de hoeveelheid uren entertainment die een game levert en dat zij hierin andere mediavormen voorbij streven. Zelnick zegt overigens (nog) niet dat men de prijzen wil gaan verhogen, maar dat videogames simpelweg heel veel waarde bieden aan de consument, iets wat ze met onder meer Grand Theft Auto VI en andere games in stand willen houden.

“In terms of our pricing for any entertainment property, basically the algorithm is the value of the expected entertainment usage, which is to say the per hour value times the number of expected hours plus the terminal value that’s perceived by the customer in ownership, if the title is owned rather than rented or subscribed to.

You’ll see that that bears out in every kind of entertainment vehicle. By that standard our prices are still very, very low, because we offer many hours of engagement, the value of the engagement is very high. So I think the industry as a whole offers a terrific price to value opportunity for consumers.

That doesn’t necessarily mean that the industry has pricing power, or wants to have pricing power. However, there is a great deal of value offered, and look, it’s our strategy here to deliver much more value than what we charge consumers, that’s always been our strategy.”