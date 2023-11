We kregen de laatste maanden steeds meer te zien en te horen over Dragon’s Dogma 2, het langverwachte vervolg op de geliefde klassieker Dragon’s Dogma uit 2012. Fans wachten al jaren op een sequel en vorig jaar kregen we dan eindelijk de verlossende aankondiging van Capcom.

Wat we echter nog niet hebben, is een releasedatum… al komt daar binnenkort misschien verandering in. Zoals werd opgemerkt op X, heeft Dragon’s Dogma 2 namelijk onlangs een rating gekregen, dit in Saudi-Arabië.

Veelal betekent dit dat een releasedatum niet lang meer op zich zal laten wachten. Wellicht dat we tijdens The Game Awards begin volgende maand een datum te horen krijgen.

Met de Game Awards aan de horizon, lijkt het realistisch dat we volgende maand meer concrete info hierover zullen horen. Stay tuned!