We lieten eerder deze week al weten dat Nintendo flink uit zou pakken met Black Friday en nu is het zover. Het is officieel nog niet zwarte vrijdag, maar de sales zijn een week van tevoren al live. In de Nintendo eShop zien we een enorme hoeveelheid games afgeprijsd en dat is niet alles, want maandag 20 november zal het verder uitgebreid worden.

Voor het complete aanbod op dit moment kan je hier in de Nintendo eShop terecht. Er zijn om precies te zijn 2473 games en extra’s afgeprijsd, althans, dat is wat de eShop aangeeft. Er zal dus ongetwijfeld wat leuks voor je tussen zitten en als je eShop tegoed nodig hebt, kan je hier klikken.

De Black Friday sale in de My Nintendo Store is ook van start gegaan en daar kun je allerlei merchandise aanschaffen tegen een scherpere prijs. Hieronder vallen ook LEGO-sets met 30% korting en headsets met 40% korting. Voor het aanbod van hardware en accessoires verwijzen we je graag naar deze shop.