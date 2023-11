Capcom onthulde Dragon’s Dogma 2 eerder dit jaar en dat werd wel tijd ook, gezien liefhebbers van het origineel al jaren om een opvolger vroegen. Wanneer de game uitkomt was tot op heden in nevelen gehuld, maar mogelijk dat het op 22 maart 2024 is.

Volgens een nieuwe registratie bij PEGI (inmiddels offline) komt de game op de genoemde datum uit, waarmee de release dus onbedoeld al is gelekt. Dit sluit aan op de woorden van Capcom dat er voor het einde van het fiscale jaar nog een grote titel zou uitkomen.

In de tussentijd heeft Capcom een Dragon’s Dogma 2 showcase aangekondigd voor 28 november om 22:00 uur ’s avonds, wat wellicht het moment is waarop deze datum – mits het klopt – een bevestiging krijgt.