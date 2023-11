Nacon is naast uitgever van games ook producent van allerlei accessoires. Zo konden we jullie onlangs nog uitgebreid vertellen over de Revolution 5 Pro controller voor de PlayStation 5, wat een prijzige pro controller is.

Op zoek naar een voordeligere controller en dan voor de Xbox? Dan hebben ze nu de EVOL-X in de aanbieding. Deze nieuwe controller is nu verkrijgbaar en moet volgens Nacon prestaties met comfort combineren voor een scherpe prijs.

Met een prijs van € 34,99 voor de zwarte of witte controller moet dat vast lukken. Wil je een RGB variant hebben, dan kost dat je € 39,99 en verder kun je voor die prijs ook nog de Pro Black en Pro Carbon varianten aanschaffen.

De kenmerken van de EVOL-X zijn als volgt:

Vier trillingsmotoren (twee in de triggers en twee in de handgrepen) zodat spelers alle sensaties van de game in hun handen kunnen ervaren.

Bedrade USB-verbinding met 3 meter lange, verwijderbare kabel om op een comfortabele afstand van het scherm te kunnen spelen

Een versterkte 3,5 mm jack voor optimale duurzaamheid

Een stroef oppervlak voor optimaal grip en comfort tijdens lange game-sessies

Grotere actieknoppen voor meer gebruiksgemak en comfort

Concave stick heads voor een nauwkeurigere besturing

Deze controller is officieel door Microsoft gelicenseerd, wat dus aangeeft dat Microsoft het product officieel heeft goedgekeurd voor gebruik op de Xbox consoles.