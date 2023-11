Advertorial – Call of Duty spelen met VPN van CyberGhost – Het internet vandaag de dag vraagt om steeds meer veiligheid. Dit kan je voor jezelf vrij gemakkelijk realiseren door een abonnement op een VPN te nemen. Tegelijkertijd wil je wel van de optimale snelheid genieten als je aan het gamen bent en daarom is het belangrijk om te zoeken naar de beste aanbieder wat dat betreft. En dat tegen een scherpe prijs. In samenwerking met Cyberghost VPN gaan we daar wat dieper op in. Dit in kader van Black Friday, waardoor je van een erg scherpe aanbieding kunt profiteren.

Call of Duty spelen met VPN

Begin deze maand werd Call of Duty: Modern Warfare 3 uitgebracht en op 6 december zal het eerste seizoen van start gaan. Dit betekent voor Call of Duty: Warzone 2.0 ook een verfrissing, want de gloednieuwe Urzikstan map zal aan die game worden toegevoegd. In de tussentijd kan je natuurlijk nog genieten van de reeds beschikbare content. De multiplayer van Modern Warfare 3 heeft immers genoeg te bieden om je goed mee te vermaken.

Het spelen van deze multiplayer is onderhevig aan een goede internetverbinding, maar tegelijkertijd wil je natuurlijk veilig zijn. CyberGhost is als aanbieder van een VPN zich bewust van de eisen die de spelers stellen aan hun gameplay, en vormt daarin geen belemmering. Dit wil zeggen dat je met een CyberGhost VPN enerzijds gewoon Call of Duty speelt op een manier zoals je gewend bent, anderzijds heb je de juiste bescherming.

Dit beperkt zich natuurlijk niet tot louter gamen, maar alles wat je op het internet doet.

De voordelen van CyberGhost VPN:

Krachtige bescherming – Je IP-adres is beschermd, waardoor je geen slachtoffer kan worden van DDoS-aanvallen, want dat wil je niet hebben tijdens het gamen en ook bij je gewone internetgebruik niet.

– Je IP-adres is beschermd, waardoor je geen slachtoffer kan worden van DDoS-aanvallen, want dat wil je niet hebben tijdens het gamen en ook bij je gewone internetgebruik niet. Optimale verbinding – CyberGhost garandeert een optimale connectie, waardoor het gebruik van de VPN geen impact heeft op je ping, want je wilt niet dat de vertraging toeneemt. Lag en een hoge ping zijn absoluut uitgesloten.

– CyberGhost garandeert een optimale connectie, waardoor het gebruik van de VPN geen impact heeft op je ping, want je wilt niet dat de vertraging toeneemt. Lag en een hoge ping zijn absoluut uitgesloten. Speel waar je wilt – Normaliter word je verbonden naar de dichtstbijzijnde servers, maar als je liever op de servers in een ander land speelt kan je dat gemakkelijk realiseren door te verbinden naar een VPN server van CyberGhost in een land naar keuze.

– Normaliter word je verbonden naar de dichtstbijzijnde servers, maar als je liever op de servers in een ander land speelt kan je dat gemakkelijk realiseren door te verbinden naar een VPN server van CyberGhost in een land naar keuze. Speel op elk apparaat – CyberGhost VPN is beschikbaar op alle moderne systemen, dus als je online speelt op je pc, mobiel of tablet… het maakt niet uit. Je kunt altijd op een eenvoudige wijze verbinding maken en jouw favoriete games online spelen. Dit kan Call of Duty Warzone zijn, maar ook Mobile of een titel als Fortnite.

Verder stipt CyberGhost VPN nog aan dat je door de locatiebepaling eventueel eerder toegang kunt krijgen tot nieuwe content. Zo komen games vaker eerder in Nieuw-Zeeland uit dan Europa, vanwege het tijdsverschil. Als je niet kunt wachten, kun je via een VPN je locatie aanpassen en eventueel eerder al toegang krijgen.

Waar CyberGhost VPN zich voornamelijk nog in weet te onderscheiden wat interessant is voor gamers, is dat je bij het maken van een verbinding specifiek voor servers kunt kiezen die geoptimaliseerd zijn voor gaming.

Gemakkelijk Call of Duty spelen met VPN

Om veilig en eenvoudig online Call of Duty: Modern Warfare 3, Warzone 2.0 of een andere game te spelen, kun je CyberGhost VPN gebruiken. De stappen die hiermee gemoeid gaan zijn vrij simpel, volg het onderstaande:

Registreer je bij CyberGhost VPN en sluit een abonnement af. Maak via de applicatie verbinding met een server in een land naar keuze. Zodra de verbinding is gelegd, start je de game op en ga je spelen.

Je speelt jouw multiplayer game dus precies op de manier zoals je dat altijd doet, maar daarbij zijn alle risico’s uitgesloten. Tijdens het spelen zul je er niks van merken, omdat CyberGhost VPN er alles aan doet om te voorkomen dat je vertraging hebt. Sterker nog, ze beloven zelfs dat de verbinding en speelervaring nog beter wordt.

Daarbij is een abonnement op deze VPN breed inzetbaar. Je kunt de VPN immers ook gebruiken om content van Netflix in andere landen te bekijken, veilig te surfen en nog veel meer. Zie het als een praktisch, maar onzichtbaar en onmerkbaar schild tussen jou en het grote internet. Hierdoor ben je uiteindelijk veiliger uit.

Scherpe aanbieding

In het kader van Black Friday heeft CyberGhost VPN nu een speciale aanbieding voor ons gamers, die we graag met je delen in deze advertorial. Als je nu een abonnement afsluit voor een periode van 2 jaar, dan krijg je maar liefst 83% korting. Daarmee kun je enorm besparen, waarmee het met recht een uitstekende Black Friday deal genoemd kan worden.

Binnen het abonnement van 2 jaar betaal je met deze promotie slechts € 2,03 per maand en dat voor een totaal van 20 maanden. Je krijgt namelijk 4 maanden gratis. Dit betekent dat je in totaliteit slechts € 56,94 kwijt bent, daar waar een los abonnement € 11,99 per maand kost en een half jaar abonnement € 6,99 per maand.

Met de Black Friday deal ben je dus veruit het goedkoopste uit. Interesse in deze scherpe deal? Dan sluit je jouw abonnement via de onderstaande knop af.