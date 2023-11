Vorige week kwam er goed nieuws voor gamers die hun games alleen fysiek aanschaffen. Toen werd namelijk bekend dat Baldur’s Gate 3 toch een speciale fysieke versie krijgt. Aangezien de RPG eerst alleen digitaal te koop was, kan je wellicht denken dat de disc-versie een gelimiteerde oplage kent. Hier is echter geen sprake van.

Director of Publishing, Michael Douse, heeft een X-post geplaatst waarin hij aangeeft dat de fysieke versie van de game niet gelimiteerd is. De disc-versie zal in het eerste kwartaal van 2024 uitkomen en in deze periode zal er constant nieuwe voorraad bijkomen.

Douse drukt gamers dan ook op het hart om niet in te gaan op advertenties van scalpers, die de fysieke versie van Baldur’s Gate 3 voor waanzinnige prijzen aanbieden. De voorraad zal constant worden aangevuld, dus er zal geen schaarste ontstaan.

“The Deluxe Edition is *not* a limited edition and stock is holding steady, with more waves being prepared within the Q1 2024 shipping window. Thus, interested buyers should avoid scalpers. If you see them online being resold based on confirmed preorders at higher prices, skip it. There won’t be stock scarcity.”