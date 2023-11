De Epic Games Store is niet vies van een gratis game meer of minder en dat is nu niet anders. In het kader van Thanksgiving (dat deze week plaatsvond) krijgen we namelijk een nieuwe gratis game om te downloaden: Deliver Us Mars.

Deliver Us Mars is de sequel op Deliver Us the Moon en verscheen eerder dit jaar (meer info lees je in onze review). Als je deze walking simulator/puzzelgame zelf eens wilt proberen, dan kan je dat nu doen voor de mooie prijs van nul euro!