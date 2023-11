Enkele maanden geleden verscheen de ‘Borderlands Collection: Pandora’s Box’, een ultieme collectie van al de Borderlands-games met alle uitgegeven content. Een mooi pakket als je de franchise eens in zijn geheel zou willen spelen dus. De collectie is verkrijgbaar voor pc, Xbox en PlayStation, maar tot op heden nog niet voor de Nintendo Switch. Waarschijnlijk komt daar binnenkort echter wel verandering in.

In Duitsland heeft de ‘Borderlands Collection: Pandora’s Box’ namelijk een rating gekregen voor de Switch (opgemerkt op X), wat impliceert dat die versie dus momenteel in de maak is. Dit is nog niet officieel aangekondigd, maar het is wel een teken aan de wand.