Het is tegenwoordig een soort nare trend om live shows te verstoren met allerlei (nietszeggende) boodschappen. Dit gebeurt ook in gaming live shows, zo verscheen een vrij jonge kerel vorig jaar tijdens The Game Awards op het podium, die willekeurige bedankjes uitsprak.

Tijdens Gamescom Opening Night Live gebeurde dit jaar hetzelfde, toen iemand over GTA VI begon te roepen. Vervelend, want het zorgt voor verwarring en hoewel dit soort acties tot op heden vrij onschuldig zijn, kan het natuurlijk ook een keer een gek zijn die echt iets bizars doet.

Om te voorkomen dat zoiets gebeurt tijdens The Game Awards volgende week in Los Angeles, zal de beveiliging aangescherpt zijn. Dit heeft Geoff Keighley gezegd tijdens een Q&A livestream op Twitch. Hij stelt dat de veiligheid beter zou moeten zijn, maar gaf logischerwijs geen details.

“Yeah, we are. We don’t want to talk about that stuff too publicly, just because it’s security. We definitely have plans and we’re trying to do all we can to keep me safe, but also everyone watching the show, the audience, people participating in the show and everything. It’s certainly something we’re thinking about. We appreciate the concern.

Believe me, that’s something that is top of mind for us, but we also want to put on a great show that celebrates these games, and celebrates our love of video games, so that’s an important thing to keep in mind as well. But yeah, I appreciate the concern around that.”