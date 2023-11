In de afgelopen weken heeft ATLUS iedere week een nieuwe trailer uitgebracht van Persona 3 Reload, waarin we kennis konden maken met één van de vele personages uit de game. Vorige week leerden we meer over Aigis en deze week is het de beurt aan Ken Amada.

Het personage wordt ingesproken door Justine Lee in de Engelse nasynchronisatie en Megumi Ogata in de Japanse nasynchronisatie.

Persona 3 Reload is vanaf 2 februari 2024 beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel zal ook beschikbaar zijn via Xbox Game Pass.