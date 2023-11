Dragon’s Dogma 2 kreeg deze week een definitieve releasedatum – 22 maart 2024, om precies te zijn – en pakte op zijn showcase uit met een indrukwekkende trailer. Dit promofilmpje is nu ook apart met ons gedeeld en dat konden we jullie niet onthouden, mocht je de showcase gemist hebben.

Hieronder kan je met eigen ogen aanschouwen welke richting Capcom met het langverwachte vervolg uitgaat. Het belooft een behoorlijk spannende bedoening te worden. Laat ons na het bekijken van de beelden even weten wat je ervan vindt. Dragon’s Dogma 2 verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.