Nu Grand Theft Auto VI officieel is getoond middels een trailer, komen er wat meer details over de game naar buiten. Zo heeft Rockstar Games nu bevestigd dat de game in 2025 zal verschijnen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Over een pc-versie is niet gesproken.

Daarmee volgt de ontwikkelaar eigenlijk wat ze altijd al doen, nieuwe games eerst uitbrengen op de meest moderne consoles zonder een pc-versie te benoemen. Die volgt veelal wel, maar pas op een later moment. Of dat ook voor Grand Theft Auto 6 opgaat is echter afwachten, al achten we die kans groot.

Het ziet er dus naar uit dat pc-spelers wat langer geduld moeten hebben dan de gamers op consoles.