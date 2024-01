De games van 2024 | Persona 3 Reload – ‘De leerling heeft de meester overtroffen’, een gezegde dat al eeuwenoud is en dat we perfect kunnen toepassen op de Persona-franchise. Wat begon als een spin-off van de Shin Megami Tensei-reeks, is inmiddels uitgegroeid tot een echte JRPG-gigant in zijn eigen recht. De populariteit van Persona kreeg enkele jaren geleden een enorme boost dankzij de release van Persona 5 en sindsdien heeft Atlus maximaal ingezet op deze kip met gouden eieren. Persona 5 is inmiddels al helemaal leeg gemolken met talloze spin-offs, maar voor volgend jaar duikt Atlus terug in hun Persona-archieven en brengt men een geliefde klassieker terug op de markt in een nieuw jasje. Bereid je alvast voor op de komst van Persona 3 Reload.

Persona 3 Reload – Met Persona 3 Reload maakt één van de meest geliefde games uit de franchise (opnieuw) een comeback. We zeggen ‘opnieuw’, want de game kreeg eerder al de ‘Persona 3 FES’ en ‘Persona 3 Portable’ uitgaves, waarvan die tweede laatst ook een port kreeg voor alle moderne platformen. Persona 3 Reload is echter een ander beestje: het is een heuse remake die verschillende (verouderde) elementen uit het origineel moderniseert en een nieuw likje verf geeft. Ook visueel krijgt de game een upgrade, waardoor de graphics en de UI nu meer lijken op de stijl die Persona 5 indertijd zo populair maakte. Dé ideale manier dus eigenlijk om deze fantastische titel vandaag de dag op een moderne manier te beleven!

Je stapt in de schoenen van de protagonist, een middelbare scholier die verhuist naar een nieuwe school en daar plots in het avontuur van zijn leven wordt gegooid. De stad wordt namelijk aangevallen door zogenaamde ‘Shadows’ en onze held moet beroep doen op zijn innerlijke – brul het maar hardop mee – PERSONA om de confrontatie te overleven. Achteraf wordt hij lid van de ‘Specialized Extracurricular Execution Squad’ (S.E.E.S. voor de vrienden), een groep studenten met personas die verzet bieden tegen deze Shadows. Het is aan jou om het sociale leven van een doodnormale student te balanceren met het onderzoeken van een mysterieuze wereld vol gevaren. De ‘power of friendship’ zal de wereld redden!

Voorlopige verwachting: Eigenlijk weten we al dat Persona 3 een geweldige JRPG is, dus onze verwachtingen voor Persona 3 Reload liggen ook heel hoog. Er is een reden waarom fans van de franchise al voor een lange tijd vragen naar een nieuwe uitgave van Persona 3 en na alles wat we al hebben gezien van Persona 3 Reload lijkt het erop dat we hier misschien wel met een nieuwe klassieker in het genre te maken hebben. Atlus is volop bezig met de marketing van Persona 3 Reload, want we kregen dit jaar regelmatig trailers te zien die verschillende personages en elementen aan ons voorstelden (check daarvoor zeker ons archief). Persona 3 Reload verschijnt op 2 februari.