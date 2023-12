Larian Studios mag zichzelf blijven knijpen, want de aanhoudende lof liegt er niet om: Baldur’s Gate 3 is een immens succes. De RPG kwam in augustus uit voor pc, waarna de PlayStation 5 volgde en de Xbox Series X|S helaas nog op een releasedatum moeten wachten. Ze zijn bij Larian Studios in ieder geval erg tevreden over de game en dat was voor hen reden genoeg om een aantal statistieken met ons te delen.

Dit doen ze via een reeks afbeeldingen op X. Zo hebben maar liefst 1,3 miljoen spelers de game al uitgespeeld, wat een indrukwekkend cijfer is voor zo’n grote game en maar liefst 94% van alle spelers besloot om een custom personage op te zetten. Van alle classes is de Paladin het meest populair en qua ras prijkt de Elf bovenaan. Dit, en veel meer leuke weetjes, vind je in de afbeeldingen hieronder.