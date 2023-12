De Amiibo familie is inmiddels al erg groot, maar tot op heden ontbrak er toch wel een bekend personage uit een geliefde franchise. Niemand minder dan Sora uit Kingdom Hearts was nog afwezig, maar werd eerder dit jaar eindelijk aangekondigd. Toen kregen we een eerste kijkje, maar meer informatie bleef achterwege.

Voor de Amiibo verzamelaars is er nu goed nieuws, want dit figuurtje van Sora heeft een releasedatum gekregen. Op 16 februari zal deze wereldwijd verkrijgbaar zijn. De pre-orders hiervoor staan nog niet open, maar dat zal ongetwijfeld ook snel gebeuren. Hieronder kan je de Amiibo van Sora nog beter bekijken in een korte clip die gedeeld werd op X.