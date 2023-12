Het zat er al even aan te komen, een New Game+ modus voor Alan Wake II en nu weten we ook wanneer die modus aan de game toegevoegd zal worden: aanstaande maandag. Dit heeft ontwikkelaar Remedy Entertainment laten weten en tevens geven ze hier wat details bij.

De update heet The Final Draft en die voegt een nieuw einde aan het verhaal toe, wat voor meer speculatie onder de spelers zal moeten zorgen. Ook zal er nieuwe lore gevonden kunnen worden in de vorm van video’s en manuscript pagina’s, die aan de New Game+ modus zijn toegevoegd.

In New Game+ zullen de spelers al hun wapens, charms en speler upgrades behouden. Mocht je voor een grotere uitdaging willen gaan, dan kan je de nieuwe Nightmare moeilijkheidsgraad proberen. Tot slot zal de update een aantal bugs aanpakken en wat performance optimalisaties aanbrengen.