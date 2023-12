Baldur’s Gate 3 ging vorige week tijdens The Game Awards aan de haal met maar liefst zes prijzen, waaronder de begeerde titel “Game of the Year”. Tijdens de show van Geoff Keighley werd de game eveneens uitgerold voor de Xbox Series X|S, maar die versie blijkt nog wel wat kleine problemen te hebben.

Larian Studios is op de hoogte van een aantal zaken omtrent de stabiliteit en men werkt hard aan een update om dit aan te pakken. Het euvel wat ervoor zorgt dat savefiles verloren kunnen gaan na een crash is behoorlijk serieus, maar de ontwikkelaar schrijft op X dat er daarvoor nu een update is uitgerold.

Spelers worden aangeraden om via de systeemmenu’s hun Xbox-consoles te updaten, wat dit probleem moet bestrijden.

Xbox players, we’ve pushed a small update to Baldur’s Gate 3 containing stability fixes.

We're aware of the issue of saves disappearing after a crash. An update is available from Xbox to help with some of these issues, please manually update your Xbox through the system menu.

— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) December 11, 2023