Over de game The Day Before is in het verleden al veel te doen geweest. Zo werd de titel jaren terug aangekondigd en toen de ontwikkelaar meer van de game liet zien kregen ze te maken met een copyright dispuut. Ook ontstonden er allemaal vermoedens over de echtheid van deze titel.

Een aantal dagen terug werd de game na meerdere malen uitstel officieel in early access gelanceerd. Niet met succes, want al snel werd de game één van de slechtst beoordeelde games ooit op Steam. En nu heeft de ontwikkelaar doodleuk besloten om de stekker uit de studio te trekken.

De ontwikkelaar geeft aan dat de game financieel niet succesvol genoeg is gebleken, waardoor ze genoodzaakt zijn de studio te sluiten. Ietwat merkwaardig, gezien de game echt net een dag of vier uit was toen dit nieuws naar buiten kwam.

De ontwikkelaar heeft niet de financiële middelen om door te blijven gaan en alle inkomsten die ze hebben zullen ze gebruiken om schuldeisers af te betalen. De servers van The Day Before blijven online, maar de game krijgt verder geen updates of technische ondersteuning.

Hieronder de volledige verklaring van Fntastic, de studio achter de game. Uitgever Mytona werkt met Steam samen om spelers terug te betalen en ook wordt aangegeven dat de ontwikkelaar niets van de inkomsten uit de verkopen zal zien.