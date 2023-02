Er zijn veel mensen op het web met de overtuiging dat The Day Before een scam is, maar Fntastic heeft laten weten dat dit absoluut niet het geval is. Om dit kracht bij te zetten, heeft de ontwikkelaar nu een video uitgebracht van 10 minuten met gameplay beelden van de titel. Dit zodat iedereen kan zien hoe de game er nu voor staat.

De survival MMO zou eigenlijk op 1 maart moeten verschijnen, maar de ontwikkelaar is er recent achter gekomen dat iemand anders het copyright op de titel van het spel heeft. Daarom kunnen zij de game niet uitgeven en werd de titel uitgesteld naar later dit jaar.

De beelden die je hieronder ziet zouden dus van een build moeten zijn die zo goed als gereed is, aangezien The Day Before op 1 maart zou verschijnen. Je kan aan de hand van de video zelf beoordelen of dit inderdaad een titel is die zo goed als klaar is of dat het toch geen zuivere koffie is.