The Day Before is al geruime tijd in ontwikkeling en had zelfs al afgelopen juni gelanceerd moeten worden. De zombie MMO werd echter stilletjes uitgesteld naar dit jaar en sindsdien is er niks dan radiostilte geweest. Tot nu, want dankzij NVIDIA hebben we eindelijk de eerste gameplay beelden ontvangen.

De GPU fabrikant wil namelijk hun laatste ray tracing technologie showcasen en daarvoor mochten zij gebruikmaken van The Day Before. Ontwikkelaar FNTASTIC steekt de bedroevende sfeer in ieder geval niet onder stoelen of banken.

Wanneer we The Day Before mogen verwachten is nog niet bekend. Op het einde van de onderstaande trailer en op de officiële Steam pagina staat weliswaar een datum van 1 maart, maar volgens de ontwikkelaar zelfs verschijnt de game ‘later dit jaar’ op pc. Een release voor current-gen consoles zal daarna volgen.