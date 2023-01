Het begint inmiddels een behoorlijke soap te worden rondom The Day Before. Deze open-wereld survival MMO werd begin 2021 aangekondigd en zou oorspronkelijk in de zomer van 2022 verschijnen, maar werd kort voor de release uitgesteld omdat ontwikkelaar Fntastic ervoor koos om over te stappen naar de Unreal Engine 5. Het was de bedoeling dat The Day Before nu op 1 maart aanstaande zou uitkomen, maar ook dat zal niet het geval zijn.

Eerder deze week kondigde Fntastic namelijk aan dat The Day Before opnieuw is uitgesteld en wel om een vrij bijzondere reden. De ontwikkelaar blijkt namelijk niet de eigenaar te zijn van het trademark voor de naam van de game en zag zich genoodzaakt om de release uit te stellen naar dit najaar, 10 november om precies te zijn. Al snel was het ook niet meer mogelijk om de game vooruit te bestellen en gezien een twijfelachtige reputatie van Fntastic, wordt er op het internet volop gespeculeerd over de mogelijkheid dat The Day Before een scam is.

In gesprek met IGN heeft Fntastic nu op alle commotie gereageerd. Eduard en Aisen Gotosev, mede-oprichters van de studio, gingen eerst dieper in op het nieuwe uitstel van The Day Before. Ze stellen dat Fntastic al voornemens was om de release uit te stellen voordat het conflict rondom het handelsmerk ging spelen. Dat lijkt enigszins in te gaan tegen de verklaring die Fantastic eerder deze week publiceerde.

“We planned to move the game’s release before and planned to announce it with Mytona in a 10-minute gameplay video. And then you all know what happened. So to be on the safe side, to ensure there are no more transfers, we, along with the publisher, chose November 10. That is a safe date, given the trademark dispute.”

Over de beschuldiging dat The Day Before een scam zou zijn, zijn de ontwikkelaars duidelijk. Men is niet blij met dergelijke beschuldigingen en geeft aan al jaren hard aan de game te werken en sowieso ook nooit geld van mensen te hebben ontvangen. Van een scam is dus absoluut geen spraken, zo verzekert Fantastic.

“We’ve been creating the game for four years. All these years have been full of sweat and blood to make this game, for many members of our team, it is unpleasant to hear such accusations. We didn’t take a penny from people: no crowdfunding, no pre-orders, no donations. The game is fully funded by Mytona, one of the largest mobile publishers in the world, who checked the game’s build at every milestone per our contract.”

Zoals eerder vermeld staat The Day Before nu gepland voor een release in november. De komende maanden zal dus moeten blijken of Fntastic het inderdaad bij het rechte eind hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd.