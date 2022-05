Pc-gamers zouden op 21 juni aan de slag kunnen met The Day Before. De Survival MMO zal op deze datum echter niet langer te vinden zijn op digitale verkoopplatformen. Het spel is namelijk uitgesteld naar volgend jaar.

FNTASTIC heeft tegenover IGN laten weten dat The Day Before pas op 1 maart 2023 zal verschijnen. Dit komt doordat de ontwikkelaar heeft besloten om gebruik te gaan maken van Unreal Engine 5. Hiermee kan er een nog mooiere en meer interessante wereld worden gebouwd, maar dat heeft wel tijd nodig.

Dat de pc-versie is uitgesteld, betekent automatisch dat ook de console-versies pas volgend jaar te spelen zullen zijn. Het is alleen nog niet bekend of de game op 1 maart 2023 voor alle platformen zal uitkomen.