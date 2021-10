Begin dit jaar werd The Day Before aangekondigd. Het gaat hier om een open-wereld survival MMO, waarvan het eerste beeldmateriaal veel mensen deed denken aan onder meer The Last of Us en The Division. Ontwikkelaar FNTASTIC en uitgever MYTONA hebben nu een nieuwe trailer vrijgegeven en meer informatie over de release van de game onthuld.

Zo is nu bekendgemaakt dat The Day Before op 21 juni 2022 uitkomt voor de pc. Daarnaast is ook aangekondigd dat de game naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S komt. Een releasedatum voor de consoleversies is nog niet bekend, maar deze zullen hoe dan ook na de pc-versie uitkomen.

De nieuwe trailer van The Day Before check je hieronder.