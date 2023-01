Ontwikkelaar Fntastic werkt al enige tijd aan de zombie-MMO The Day Before. Ze zijn zelfs al zo ver dat de game eigenlijk 1 maart aanstaande in de digitale winkelschappen zou verschijnen. Alleen doet zich nu één probleem voor: ze zijn niet de eigenaar van de naam ‘The Day Before’ als het aankomt op videogames.

Het onderstaande verhaal klinkt als een klassiek gevalletje ‘copyright troll’. The Day Before werd in januari 2021 aangekondigd en toen was er, volgens de ontwikkelaar, nog geen copyright aangevraagd op de naam. Dat schijnt daarna dus wel te zijn gebeurd, iets waar de ontwikkelaar afgelopen 19 januari pas achter kwam.

Voor nu is The Day Before uitgesteld tot 10 november van dit jaar en de game verschijnt dan eerst voor de pc. Versies voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S verschijnen later.

Dear fans!

Right before the release, Steam blocked our game page at the request of a private individual, because of the name “The Day Before.”

As you know, our game was announced in January 2021. At the time of the announcement, “The Day Before” game trademark was available.

After the announcement of the game, the above mentioned individual filled out an application before us to register the game trademark “The Day Before” in the United States: https://uspto.report/TM/79314174

What’s next?

Previously, we were not aware of the existence of claims. We found out about this only on January 19, 2023, when we received a complaint from him and a request to contact him.

Now we find out all the circumstances of the incident and we will definitely solve everything.

We previously planned to post a lengthy gameplay video later this month, but we’ll have to sort this issue out first. We will post a video as soon as possible.

As a result, we have made the difficult decision to postpone the launch to November 10, 2023. We understand this may disappoint many of our fans, however we want to ensure we release the best possible game.

Our 100 percent focus remains on the game itself and how to deliver you the best game possible.

Thank you and we hope for your support.

Sincerely,

MyTona and Fntastic