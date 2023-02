Een maand geleden kwam het nieuws naar buiten dat The Day Before is uitgesteld wegens een inbreuk op het auteursrecht omtrent de naam van de game. Ontwikkelaar Fntastic wuifde dat nogal makkelijk weg, maar nu hebben onze collega’s van Eurogamer de bevestiging dat er wel degelijk sprake is van een schending van auteursrecht.

Het blijkt dat een Koreaanse ontwikkelaar van een kalender app met dezelfde naam momenteel het handelsmerk in Korea, de Verenigde Staten, China, Rusland, Japan, Vietnam en de Europese Unie bezit. Zij geven aan stappen te hebben ondernomen om hun auteursrecht te beschermen. Wat dat voor de game gaat betekenen is nog onduidelijk.