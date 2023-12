De tweede uitbreiding voor Atomic Heart werd enige tijd terug aangekondigd en in de laatste teaser zagen we Limbo, de wereld waar Majoor P-3 tijdens het verhaal regelmatig in terechtkomt. Deze uitbreiding genaamd Trapped in Limbo heeft nu ook een releasedatum gekregen samen met een nieuwe trailer waarin veel gameplay te zien is.

De Trapped in Limbo uitbreiding is vanaf 6 februari 2024 beschikbaar en pakt het verhaal direct op na het einde van Atomic Heart. Dit keer wordt er overigens wel een ander einde gebruikt dan dat gebruikt werd voor de Annihilation Instinct uitbreiding.

In Trapped in Limbo begeven we ons in het abstracte Limbo waar je als speler allerlei soorten gameplay mag verwachten. Veel combat met de meest vreemde vijanden – waaronder woedende ganzen -, maar ook diverse puzzels en platformuitdagingen passeren de revue. Het geheel is lekker chaotisch zoals we dat kennen van Atomic Heart.