Atomic Heart slaagde erin een mooi actievol avontuur neer te zetten en ontwikkelaar Mundfish is al enige tijd bezig met het sleutelen aan een vervolg. Tegelijkertijd staan er nog een aantal uitbreidingen voor de deur en de eerste verschijnt ergens deze zomer. Dit speelt zich af op de locatie “Facility 3826” waar we eerder al de eerste teaser trailer van zagen.

Er is nu een nieuwe teaser trailer verschenen voor deze uitbreiding en deze focust zich op een nieuwe soort vijand. Deze robot gaat onder de naam BEA-D en kan zich snel verplaatsen door over de grond te rollen. Wat BEA-D echter zo angstaanjagend maakt, is dat deze robot zich kan verbinden met andere BEA-D robots. Zo ontstaan er een soort rupsen en ook gigantische robots die je maar wat graag tot moes slaan.

Hieronder kan je de teaser trailer bekijken.