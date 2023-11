Wie Atomic Heart uitgespeeld heeft, is ongetwijfeld geen onbekende met de abstractere wereld die aanwezig is in de game. Majoor P-3 bevindt zich regelmatig in dit ‘Limbo’, waarin we meer te weten komen over zijn geschiedenis, het lot van zijn vrouw en de vele experimenten die hij heeft ondergaan. In de tweede uitbreiding keren we daar naar terug, zo blijkt uit de nieuwe teaser trailer.

In deze teaser trailer zien we het kleurrijke en bizarre Limbo terugkeren en het verhaal in deze uitbreiding zal ook weer verder opgepakt worden. Wat we van de trailer mogen geloven, is dat je allerlei obstakels zoals rollende ballen en bewegende platformen mag verwachten. Ook lijk je de optie te hebben om door Limbo te kunnen surfen, maar het is onduidelijk of dat in alle gebieden zo zal zijn.

Hieronder kan je de teaser trailer bekijken van de tweede uitbreiding, die deze winter zal verschijnen.