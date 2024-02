Afgelopen december kondigde MundFish de releasedatum aan voor de tweede uitbreiding van Atomic Heart, die werd vastgezet op begin februari en inmiddels is de content verschenen. In de Trapped in Limbo uitbreiding gaan we verder waar het verhaal van de main game ophield en belanden we in de titulaire wereld van Limbo.

Alles is hier compleet anders en hoofdpersoon P-3 moet zijn mysterieuze geschiedenis zien te ontrafelen in dit vreemde landschap. ‘Vreemd’ dekt eigenlijk de lading van deze uitbreiding niet, want het is pure chaos in Limbo.

Dat blijkt ook wel uit de onderstaande trailer, die ontzettend veel actie bevat. Voeg daar intense muziek aan toe, nieuwe soorten vijanden en puzzels, en voilà: de launch trailer van de tweede uitbreiding voor Atomic Heart is een feit.