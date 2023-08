Een half jaar geleden kon je bij ons al lezen dat we tamelijk tevreden waren over Atomic Heart. Hier kon je dan weer lezen dat er een eerste uitbreiding zat aan te komen onder de naam ‘Annihilation Instinct’. De release daarvan is nu natuurlijk daar en daarbij hoort uiteraard ook een releasetrailer. De trailer laat wat beelden zien uit de uitbreiding en licht al een tipje van de sluier over het verhaal op.

De uitbreiding is los te verkrijgen voor € 9,99 en zit ook in de ‘Atomic Pass’ van de game, die je kunt aanschaffen voor € 39,99. Annihilation Instinct is verschenen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk hieronder ook zeker even de releasetrailer om een beter beeld te krijgen van deze nieuwe content.