Begin dit jaar kwam eindelijk Atomic Heart uit na vele jaren van ontwikkeling en sindsdien is er ook al een eerste uitbreiding verschenen. Dit in augustus. Eerder werd al aangegeven dat er meerdere uitbreidingen in de pijplijn zitten en van de volgende DLC is nu de eerste teaser verschenen.

Spelers die de eerste uitbreiding hebben gespeeld, herinneren zich ongetwijfeld nog wel de gans die hoofdpersoon Agent P-3 willekeurig aanviel en dan plots weer verdween. Hij lijkt in de eerste teaser trailer zijn familie te hebben meegebracht, dus de ganzen ga je ongetwijfeld weer zien. Verder zien we Limbo, de vreemde wereld waar P-3 zich tijdens het verhaal regelmatig in bevindt, ook terugkeren.