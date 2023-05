Ontwikkelaar Mundfish wist met Atomic Heart een solide game neer te zetten en was zelf ook verrast door het succes aan de kassa. Gezien het succes is het niet vreemd dat er al hard gewerkt wordt aan een vervolg voor Atomic Heart, maar de ondersteuning voor het eerste deel gaat ook vrolijk verder. Er zitten namelijk nog vier uitbreidingen in de creatieve pijplijn en van de eerste uitbreiding is nu een teaser verschenen.

In de onderstaande korte video zien we de bekende ondergrondse gebieden van facility 3826, maar dan in een nieuw jasje. In de teaser zien we een groot ondergronds gebied dat wat weg heeft van een broeikas met allerlei huisjes die doen denken aan boomhutten. De bodem van de ruimte bestaat uit veel water en de boomhutjes zijn verbonden met allerlei smalle paden die steeds hoger gaan.

De eerste uitbreiding staat gepland voor deze zomer, maar een exacte releasedatum ontbreekt nog.