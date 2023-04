Uit een recent inkomstenrapport blijkt dat Focus Entertainment best tevreden mag zijn over het afgelopen fiscale jaar. De inkomsten van de uitgever zijn gestegen met maar liefst 36% en daar zijn verschillende titels verantwoordelijk voor. Zo worden A Plague Tale: Requiem en Evil West specifiek genoemd als successen.

Een speciaal plaatsje is echter weggelegd voor Atomic Heart, de titel van Mundfish die volgens Focus Entertainment netjes boven de verwachtingen wist te presteren aan de kassa. Nogal wiedes dus dat de ontwikkelaar momenteel reeds pistes verkent voor een vervolg. Wij vinden het alvast helemaal prima.

“Four of these games have been released during the year and confirm the AA strategic positioning and the high-quality experience of Focus’ games, as well as the successful acquisition of Dotemu: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, A Plague Tale: Requiem and Evil West (a co-owned IP with Flying Wild Hog). Lastly, developed by Mundfish and released during the last quarter of the fiscal year, Atomic Heart has performed above the group’s initial expectations.”